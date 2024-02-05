Расчеты «Малки» уничтожили польскую гаубицу Krab и обратили в бегство ВСУ

Иностранную технику в зоне СВО громят расчеты «Малки». На прицеле нашей самоходной установки — польский Krab и гаубица 777. Она также легко поражает танки, доты и укрепрайоны. Главное преимущество грозного оружия — большой калибр и дальность атаки. Расчеты работают и днем, и ночью — убедился корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Расчеты занимают позиции. В это время разведка с воздуха наблюдает за перемещением артиллеристов ВСУ на выявленной огневой точке. За сетью спрятана польская гаубица Krab. Наши бойцы в ту же минуту наводятся на цель. Снаряд калибром 203 миллиметра погружают в самоходку, расчеты приступают к огневой работе.

Очень редкий вид вооружения в нашей работе и самый грозный в рамках контрбатарейной борьбы. Самоходка «Малка» третьего армейского корпуса вышла на охоту на артемовском направлении.

Разведка фиксирует попадание. Вражеская самоходка и боекомплект объяты пламенем. Тут же, прочесывая местность, находят еще одну цель — западную гаубицу 777. Первый удар пристрелочный. Небольшая корректировка в работе, и разведчики наблюдают точное попадание.

Так как огневая позиция противника теперь на постоянном прицеле «Малки», ВСУ вынуждены бросать эту точку и уходить глубже.

Орудие мощное. Разлет осколков составляет до 500 метров. Огневые позиции раскладывает «на ура». Но какой бы азарт не охватывал бойцов, долго на одном месте задерживаться нельзя.

Наш военкор остался в условном укрытии, а самоходки покидают огневую, выбираются из этой местности. Дело в том, что, как и наши «Малки» охотятся на технику ВСУ, так и противоборствующая сторона всячески пытается выявить, откуда же стреляет это грозное орудие.