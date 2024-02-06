Семь украинских беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью

О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.

В небе над Белгородской областью уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с поставленной задачей.