Новая порция снега: чего ждать Москве от циклона «Ольга»

Какой будет погода в столице в ближайшие дни?

В эти минуты Москва вместе со всей центральной Россией готовится, возможно, к последнему серьезному удару зимы. В ближайшие часы столицу завалит новой порцией снега.

Всего за сутки выпадет недельная норма. На этот раз сугробам мы обязаны циклону с именем «Ольга». Она же принесет с собой и двадцатиградусные морозы. И не только в Москву, но и Петербург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как непогода парализовала жизнь курортного Сочи.