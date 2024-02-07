Скоро на Западе узнают, что в России давно появился аналог популярной сети фастфуда, который ничем не уступает американскому.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Американский журналист Такер Карлсон посетил сеть фастфуда «Вкусно — и точка» и заказал там бургеры. После того, как телеведущий забрал заказ, он улыбнулся кассирам и сказал «спасибо» на русском языке. Об этом сообщили в пресс-службе компании агентству РИА Новости.
«Он сказал „спасибо“ на русском, когда уходил с заказом», — сообщили сотрудники.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина. В своем видеообращении он объяснил решение поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине.
При этом Карлсон заверил, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США».
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