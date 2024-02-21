Сломать стереотипы: о чем документальный фильм «Донбасс: путь к миру»

Донбасс представлен птицей Феникс, которая возрождается из пепла.

Путь формирования мирной жизни и восстановления разрушенных городов отражен в документальном фильме Николая Горнакова «Донбасс: путь к миру», премьера которого прошла в Центральном доме архитектора.

«У нас в России, и особенно за рубежом, к сожалению, Донбасс ассоциируется с войной. Так получается. И я решил сломать этот стереотип и показать, какой Донбасс, какие там живут сильные духом люди, что общая с Россией судьба у Донбасса. <…> В картине показана история Донбасса, достижения региона, перспективы, восстановление», — эксклюзивно поделился автор идеи и режиссер фильма, директор ассоциации «Соборная площадь» Николай Горнаков с корреспондентом 5-tv.ru.

Сами съемки заняли около девяти месяцев. В фильме приняли участие: глава Правительства ДНР Евгений Солнцев, командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, заместитель министра строительства и коммунального хозяйства Валерий Леонов, директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова, заслуженный художник России Александр Шилов, а также учащиеся в донбасских школах и колледжах.

«В школе снимали, как учеников спрашивали: «Что изменилось после того, как Донбасс вошел в состав России?». Отвечают: «Статус у нас теперь есть», — рассказывает Николай Горнаков.

Основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» Александр (Хирург) Залдостанов отметил, что в документальной картине Донбасс представлен птицей Фениксом, которая возрождается из пепла.

«В фильме очень много исторической хроники, взятой из прошлых времен. Быть может, даже из очень древних времен. Для меня прошлое сейчас проецируется на время, когда русская мотопехота штурмует Авдеевку, когда вражеские снаряды рвутся под Ростовом и Белгородом. А впереди у нас долгий путь к победе», — поделился своим мнением после просмотра Александр (Хирург) Залдостанов.

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