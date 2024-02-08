«Нужно больше, но магии нет»: у Евросоюза закончилось оружие для Украины
Боррель заявил об отсутствии магии при поставках оружия Украине
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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Боррель считает, что киевскому режиму необходимо продолжать поставлять снаряды. Но есть проблема у самих спонсоров.
У Евросоюза закончилось оружие для Украины. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз опустошил свои запасы.
И несмотря на то, что Киеву сейчас необходимы новые поставки, волшебной палочки для создания боеприпасов нет. Политик отметил, что возможности оборонной промышленности значительно снизились, и вооружения даже для пополнения собственных запасов не хватает.
«Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими», — заявил Боррель в эфире украинского телеканала «Рада».
Неспособность Евросоюза конкурировать с Россией в производстве оружия подтверждают и на Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС не справился со своей задачей, из-за этого ВСУ испытывают дефицит снарядов. Причем, уже давно.
Не в состоянии помочь Киеву с вооружением и Вашингтон. В американском Сенате заблокировали поддержанный президентом Джо Байденом законопроект по финансовой поддержке Украины на 60 миллиардов долларов. Против проголосовала половина сенаторов, среди которых были даже сами демократы.
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