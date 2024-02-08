Каждого поименно: СК РФ вычислил украинских боевиков, причастных к обстрелу Лисичанска

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 43 0

СК РФ вычислил украинских офицеров, причастных к обстрелу Лисичанска

Каждого поименно: СК РФ вычислил украинских боевиков, причастных к обстрелу Лисичанска

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Атаковать мирный город в выходной день решили «высшие чины» ВСУ.

В ходе расследования обстрела Лисичанска ЛНР российские следователи установили личности причастных к преступлению украинских офицеров. По данным СК РФ, предварительно, мирный город атаковала бригада под командованием подполковника ВСУ Евгения Родина.

Украинские боевики атаковали Лисичанск 3 февраля 2024 года, нанеся удар по пекарне, полной мирных жителей. В результате погибли 28 человек, в том числе министр чрезвычайных ситуаций в Луганской народной республике Алексей Потелещенко. Еще восемь получили ранения разной степени тяжести.

«По предварительным данным, атака здания, в котором находились люди, была произведена из американской системы HIMARS третьим дивизионом 107 реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина», — говорится в сообщении Следкома на официальном сайте ведомства.

По информации СК РФ, Родину и командиру бригады ВСУ полковнику Сергею Савченко будет предъявлено обвинение и решен вопрос о заочном аресте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киев уличили в намеренном выборе цели и времени атаки на Лисичанск.

Тема:
Спецоперация
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