Журналист Карлсон показал первое фото с интервью Путина

Судя по интерьеру, беседа прошла в Кремле.
Фото: Richard Drew / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В сети появилась первая фотография с интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
🚨BREAKING: TUCKER RELEASES FIRST IMAGE OF INTERVIEW WITH PUTIN pic.twitter.com/FD5neJcm1c— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 8, 2024
Судя по интерьеру, интервью проходило в Кремле. Между президентом и журналистом лишь небольшой столик. На интервью президент пришел со своим термосом, который нередко можно заметить на различных мероприятиях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что глава государства любит пить из него чай.
Визит Такера Карлсона в Москву стал главной новостью недели. Двухчасовое интервью выйдет 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Содержание беседы пока остается загадкой.
«Будет эффект»: в МИД Венгрии рассказали, почему ждут интервью Карлсона с Путиным
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хиллари Клинтон разразилась гневной речью в сторону Такера Карлсона. Она напомнила, что журналиста выгнали из всех американских СМИ.
- 9 февр
- В России журналист Такер Карлсон встречался со Сноуденом и Тарой Рид
- 8 февр
- Виктор Бут: интервью Такера Карлсона с Путиным еще не вышло, но уже сработало
- 8 февр
- «Будет эффект»: в МИД Венгрии рассказали, почему ждут интервью Карлсона с Путиным
- 8 февр
- Один против всех: кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Владимира Путина
- 8 февр
- «Будут читать не один день»: Песков об интервью Путина журналисту Карлсону
- 8 февр
- «Идиот»: Хиллари Клинтон разразилась гневной речью в сторону Такера Карлсона
- 8 февр
- «Против него»: введет ли Евросоюз санкции в отношении Такера Карлсона
- 7 февр
- Такер Карлсон попробовал бургеры во «Вкусно — и точка»
- 7 февр
- Журналиста Такера Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»
- 7 февр
- «Прорыв информационной блокады Запада»: почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным
Читайте также
85%
0.11 98.35
0.26
Нашли ошибку?