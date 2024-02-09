«Русская история и тонкости души»: Риттер оценил интервью Карлсона с Путиным

Бывший американский разведчик указал на то, что журналисту и президенту удалось познакомить западную аудиторию с контекстом, с которым сегодня живет Россия.

Интервью с президентом России Владимиром Путиным позволило познакомить жителей Запада с русской историей и душой русского народа. Так беседу российского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном прокомментировал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Я думаю, что российский президент проделал очень хорошую работу, чтобы познакомить западную аудиторию с важностью русской истории и тонкостями русской души. Что делает русский народ русским народом», — отметил Риттер в беседе с 5-tv.ru.

Путину и Карлсону, по его словам, удалось показать тот контекст, с которым сегодня живет Россия. По словам Риттера, это полезно для западной аудитории, поскольку большинство людей все же жаждет знаний, и благодаря интервью они получили «бесценную информацию».

При этом Риттер не исключил, что люди, настроенные против Карлсона, будут настаивать на том, что проводить интервью не надо было изначально. Кроме того, они даже не попробуют вникнуть в суть разговора.

Долгожданное интервью вышло в свет в ночь на пятницу, 9 февраля. По последним данным, его посмотрели более 50 миллионов пользователей. В ходе разговора Карлсон и Путин обсудили немало тем, среди них — спецоперация на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», отношения России и НАТО и ряд других вопросов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист Такер Карлсон назвал президента России Владимира Путина умным собеседником.