Страны, которые называют себя союзниками киевского режима, не поддерживают скорейшее урегулирование конфликта.

Польша и страны Прибалтики не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта и будут пытаться препятствовать его мирному развитию. Об этом сообщает издание Politico.

Авторы материала уверены, что неудачи ВСУ в зоне спецоперации заставляют мировое сообщество все чаще задумываться о необходимости мирных переговоров с Москвой, что, в свою очередь, усиливает давление на Киев. Однако не все так называемые союзники Украины будут рады подобному исходу.

«Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает», — указывает колумнист Politico.

При этом одним из аргументов, на которых основываются сторонники продолжения боевых действий на Украине, является опасение, что страны Западной Европы просто недостаточно заботятся о безопасности территорий вышеупомянутых государств. И их безопасности гораздо важнее, недели «возвращение» Украине территорий и прекращение гибели ее граждан.

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