Телеведущий Борис Корчевников отправился в зону СВО

Он вышел на связь в районе херсонского направления фронта.
Фото: © РИА Новости /Светлана Шевченко
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Телеведущий и журналист Борис Корчевников отправился в зону специальной военной операции (СВО). В своих социальных сетях он опубликовал фотографии из храма в землянке.
Корчевников вышел с поклонниками на связь в районе херсонского направления фронта. Из Москвы он привез с собой несколько икон, в том числе Александра Невского, Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского.
«Мы начали большой крестный ход вдоль всей боевой линии соприкосновения», — подписал журналист фото.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что рэпер ST и гитарист группы «Звери» выступили в зоне СВО перед Росгвардейцами.
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