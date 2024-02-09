Телеведущий Борис Корчевников отправился в зону СВО

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 48 0

Он вышел на связь в районе херсонского направления фронта.

Телеведущий Борис Корчевников отправился в зону СВО

Фото: © РИА Новости /Светлана Шевченко

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Тема:
Спецоперация

Телеведущий и журналист Борис Корчевников отправился в зону специальной военной операции (СВО). В своих социальных сетях он опубликовал фотографии из храма в землянке.

Корчевников вышел с поклонниками на связь в районе херсонского направления фронта. Из Москвы он привез с собой несколько икон, в том числе Александра Невского, Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского.

«Мы начали большой крестный ход вдоль всей боевой линии соприкосновения», — подписал журналист фото.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рэпер ST и гитарист группы «Звери» выступили в зоне СВО перед Росгвардейцами.

Тема:
Спецоперация
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