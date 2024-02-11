Неудобная правда: какие тайны Запад пытается утопить после взрывов на «Северных потоках»

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И какие «расследования» сейчас ведут зарубежные страны?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru

Тема:
Северный поток

Прокуратура Швеции завершила свое расследование взрывов на «Северных потоках», вывод: «мы здесь ни при чем». Ни территория Швеции не использовалась, ни граждане не участвовали в атаке.

Надежды на шведских сыщиков были, честно говоря, минимальными — достаточно вспомнить самое громкое преступление в истории страны — убийство в центре Стокгольма премьер-министра Улафа Пальме. Оно же так и не было раскрыто, хотя следователи копались 34 года.

Даже удивительно, что сейчас шведы так быстро сдались. Но «дело труба» продолжают две страны — Дания и Германия.

Обе в режиме секретности и обе не идут на сотрудничество с Россией. Западные СМИ со ссылкой на свои источники доказывают, что за подрывом стоят украинцы и немецкая лодка «Андромеда».

Альтернативная версия, изложенная журналистом Сеймуром Хершем, что это сделали американцы. Президент России Владимир Путин на этой неделе конкретизировал — ЦРУ.

Удивительно, что при этом спустя почти два года после крупнейшей техногенной диверсии официально нет даже подозреваемых, я уж не говорю про задержанных. Эффект от подрыва «Северных потоков» будет ощущаться в Европе еще долгие годы.

Если сразу после диверсии скакнули цены на газ, в разы, следом — на электроэнергию. Попытка найти объемы СПГ и заигрывание с альтернативными источниками энергии провалились.

Ветер и солнце — капризны и непостоянны, а СПГ столько, сколько было нужно Европе, в принципе не производится. И вот уже началась деиндустриализация Европы.

Самый явный ее признак — снижение потребления электроэнергии. Пустым цехам электричество не нужно.

Только по итогам 2023 года — минус 15–20% в Британии и странах ЕС. Такие цифры доложил Путину глава «Интер РАО» Борис Ковальчук в ходе встречи в Ново-Огарево.

«Вы сейчас сказали, что все знают, что происходило у наших западных партнеров. Что же там происходило? Повторите еще раз», — попросил Путин.

«Владимир Владимирович, во-первых, происходило то, что доля угольной генерации в целом ряде стран превышала в несколько раз долю угольной выработки в России, хотя коллеги говорили, что они стремятся к экологической экономике и борются с выбросами СО2, а цены достигали тысячу евро за мегаватт-час, в России это 25–26 евро. Вот что происходило», — сказал Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин указал на готовность России поставлять газ в Европу.

Тема:
Северный поток
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