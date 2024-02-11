«Ослушался приказа»: Захарова поставила Шольца на место из-за слов об интервью Путина
Захарова: Шольц ослушался приказа Байдена не смотреть новое интервью Путина
Фото: www.globallookpress.com / Carsten Koall
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Как именно немецкий политик пошел против американских указаний?
Канцлер Германии Олаф Шольц посмотрел интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, ослушавшись приказа США. Об этом изданию KP.RU заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью», — сказала дипломат.
Немецкий политик во время встречи с президентом США Джо Байденом назвал интервью «нелепым». Захарова же отметила, что если канцлер начнет чаще нарушать указания Вашингтона, то он может вывести свою страну из кризиса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Карлсона после интервью с Путиным. Ему уже посоветовали: как снова ступит на американскую землю — быть осторожнее.
Консервативный журналист давно раздражает Белый дом, дерзость — записать интервью с Путиным — могут и не простить. Потому и держал интригу до последнего.
- 11 февр
- Хейт, угрозы, действия: что ждет Такера Карлсона после интервью с президентом РФ
- 11 февр
- Крепкий удар по самолюбию Запада: Песков подвел итоги беседы Путина с Карлсоном
- 11 февр
- Не просто документы: Песков раскрыл секрет «папки Путина» на интервью
- 11 февр
- «Быстро согласился»: в Кремле раскрыли детали организации интервью Путина и Карлсона
- 11 февр
- «Воплощение иронии»: в США разнесли Клинтон, назвавшую Карлсона полезным идиотом
- 11 февр
- «Теперь подхватят»: во Франции дали неожиданную оценку интервью Карлсона с Путиным
- 11 февр
- «Россия стала первой»: как Путин с помощью интервью Карлсону остудил горячие головы на Западе
- 10 февр
- «Их мир рушится»: во Франции рассказали о реакции на интервью Путина у противников РФ
- 10 февр
- Путин рассказал Карлсону об отношениях НАТО с РФ в последние 30 лет
- 9 февр
- Из первых уст: главные заявления Путина в интервью журналисту Карлсону
Читайте также
79%
-0.37 97.94
-0.41
Нашли ошибку?