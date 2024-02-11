«Ослушался приказа»: Захарова поставила Шольца на место из-за слов об интервью Путина

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Захарова: Шольц ослушался приказа Байдена не смотреть новое интервью Путина

«Ослушался приказа»: Захарова поставила Шольца на место из-за слов об интервью Путина

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Koall

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Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Как именно немецкий политик пошел против американских указаний?

Канцлер Германии Олаф Шольц посмотрел интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, ослушавшись приказа США. Об этом изданию KP.RU заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью», — сказала дипломат.

Немецкий политик во время встречи с президентом США Джо Байденом назвал интервью «нелепым». Захарова же отметила, что если канцлер начнет чаще нарушать указания Вашингтона, то он может вывести свою страну из кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Карлсона после интервью с Путиным. Ему уже посоветовали: как снова ступит на американскую землю — быть осторожнее.

Консервативный журналист давно раздражает Белый дом, дерзость — записать интервью с Путиным — могут и не простить. Потому и держал интригу до последнего.

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