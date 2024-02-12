Российские десантники уничтожили огневую точку ВСУ в жилом доме под Артемовском

Интенсивные бои идут и в окрестностях Артемовска. Правда, подразделения ВСУ там все реже вступают в стрелковый бой, предпочитая отвечать лишь артиллерийскими ударами. Сам город представляет собой плачевное зрелище — развалины домов, сожженные автомобили, разграбленные националистами банки и магазины. Корреспондент «Известий» Денис Кулага все увидел.

Каждый боевой выход десантников в зону своей ответственности благословляет военный священник

«Чтобы Господь был с вами, Господь помогал вам. И старайтесь во время боевой задачи молиться Богу. Господь вам поможет», — провожает бойцов в путь священник.

Пехота 11-й бригады ВДВ выходит к своим позициям. В таких случаях группу всегда прикрывает тяжелая техника

«Казалось бы, после ночной работы расчеты должны отдыхать. Но если командование решило выходить в бой и штурмовать позиции средь бела дня, бронегруппа, несмотря на риск, выйдет на огневую», — передает с места корреспондент.

Расчеты проезжают мимо обожженных домов Артемовска и занимают выгодную позицию. Бьют прямой наводкой по вражеским укреплениям

Под плотным огнем со всех сторон десантники снова незаметно прошли к своим позициям.

«Противник убегает, когда видит нас. Ну в стрелковый бой он не вступает, работает только артиллерия, в основном», — рассказывает боец с позывным «Стрелок».

Одни выпрямляют линию боевого соприкосновения, другие следят за порядком в самом городе

У нас очередная возможность вот так, при свете дня, с бойцами ВДВ выйти в центр Артемовска и посмотреть на состояние домов. Еще буквально полгода назад некоторые эти дома были, ну, не сказать, что целыми, но не в таком плачевном состоянии. Сейчас же украинская артиллерия, вот пример, разбирает каждый вот такой дом по кирпичику

Город выжжен и ограблен. Так, к слову, выглядит банк — перед уходом боевики ВСУ распотрошили все банкоматы

«Как говорит украинское телевидение, что ВСУ защищают свою Родину, свои позиции. Но вот наглядный пример, отделение банка — вынесено все. Просто поживились и бросили. Поэтому ни о какой защите Родины речи нет», — отмечает один из военнослужащих.

В квартирах на полу лежат семейные фотографии, все полки раскрыты, вещи разбросаны. Все, что представляло хоть какую-то ценность, так называемые, герои увезли с собой в тыл. А теперь словно заметая следы своих преступлений, ВСУ пытаются стереть Артемовск с лица земли.

Россия продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.