Такер Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США

Как американский журналист описал столицу России?
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
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Москва намного приятнее, чем любой город в США. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 миллионами человек, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», — сказал экс-ведущий Fox News.
При этом журналист отметил, что останется жить у себя на родине в Соединенных Штатах.
Журналист посетил Москву на прошлой неделе. Он успел не только снять интервью с президентом России Владимиром Путиным, но и сходить на балет «Спартак» в Большом театре, поесть в ресторане и побывать на ВДНХ.
Ранее 5-tv.ru писал, что ждет Карлсона после интервью с Путиным. Ему уже посоветовали: как снова ступит на американскую землю — быть осторожнее.
Консервативный журналист давно раздражает Белый дом. Дерзость — записать интервью с Путиным — могут и не простить.
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