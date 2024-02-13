Небо под контролем «Стрелы». Лучшее видео из зоны СВО за день

Комплекс способен поражать самолеты, вертолеты и дроны противника с места и в движении, не выдавая никакого излучения.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Боевая работа расчета ЗРК «Стрела-10» по воздушным целям ВСУ

Расчеты ЗРК «Стрела-10» осуществляют прикрытие элементов боевого порядка от атак средств воздушного нападения противника в ходе наступления. Возможности мобильного комплекса позволяют эффективно противодействовать низколетящим целям с малой эффективной площадью рассеивания.

Как только в зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», расчеты берут его на сопровождение и готовы поразить цель. Комплекс способен поражать самолеты, вертолеты и дроны противника с места и в движении, не выдавая никакого излучения.

На видео расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» поразили воздушную цель противника в небе над позициями переднего края обороны. Расчет работает, в основном, по беспилотным летательным аппаратам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня.

Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» сорвали ротацию ВСУ на запорожском направлении

Боевые расчеты артиллерийских подразделений 58-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО, поддерживая наступательные действия российских войск, сорвали ротацию личного состава ВСУ на одном из участков запорожского направления. Воспользовавшись плохими погодными условиями, украинские националисты предприняли попытку ротации личного состава.

Но средства воздушной разведки ЮВО вычислили данную попытку ВСУ и передали координаты цели «кочующему» расчету РСЗО «Торнадо-Г». Принцип позволяет в кратчайшие сроки выдвинуться на огневой рубеж, и после нанесения огневого поражения также оперативно покинуть сектор стрельбы, не допуская поражения личного состава ответным огнем противника.

За счет наличия автоматизированной системы наведения и прицеливания, топопривязки и навигации расчет «Торнадо-Г» наносит огневое поражение в автоматическом режиме. Комплекс получил современную навигационную систему, позволяющую получать и обрабатывать сигналы со спутников, делающую РСЗО более маневренной, а также автоматизированную систему управления огнем, которая позволяет экипажу вводить полетное задание на применение снарядов, не выходя из машины.