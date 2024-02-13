Никогда не смогут: Карлсон вынес Украине неутешительный приговор

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

Карлсон исключил победу Украины в конфликте даже с помощью Запада

Никогда не смогут: Карлсон вынес Украине неутешительный приговор

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Тема:
Спецоперация

Для победы Незалежная не обладает необходимым промышленным потенциалом.

Украина не сможет одержать победу в текущем конфликте — даже при помощи западных государств. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Дальнейшая поддержка украинских боевиков со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики — в США и особенно в Германии», — написал телеведущий в соцсети X.

Незалежная, подчеркнул Такер, не обладает необходимым промышленным потенциалом для победы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия лишила Украину запасов бронетехники.

Тема:
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