Под Угледаром продвижение российской пехоты поддерживают снайперы. Элитные подразделения с солидным боевым опытом нередко наводят ужас на врага одним своим появлением у передовой. Зачастую стрелки действуют еще и как разведчики, передавая координаты мест скопления живой силы и техники. За тактикой действий наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В руках — крупнокалиберная дальнобойная винтовка «Раптор» российского производства, за плечами — многолетний боевой опыт. Группа тяжелых снайперов выдвигается в сторону Угледара. Для максимальной скрытности — идут в полной тишине. Общаются исключительно жестами и знаками.

Укрывшись в лесополосе, бойцы наблюдают за перемещениями врага. Не торопятся. Хотят подпустить противника поближе.

«Угол 1183. Ориентир — два больших дерева», —сообщает один из военнослужащих.

Тяжелые снайперы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты — элитное подразделение, закаленное в ожесточенных боях за угледарскую высоту. На их счету сотни поверженных врагов. Это особо важные цели: командиры, корректировщики, гранатометчики. Бойцы уничтожают противника за доли секунды. Порой психологически — без единого выстрела.

«Бывает, мы даже можем не работать, никого не убить. А они уже знают, что мы там, и перестают передвигаться. Ночью спокойнее работать, так как ночью погодные условия дают о себе знать — штиль, темно», — рассказывает стрелок-снайпер с позывным «Дема».

На этих кадрах — как раз ночная работа снайперской группы. Противник в прицеле тепловизора. Светящиеся точки — это военнослужащие Украины, которых наши бойцы выследили во время ротации.

Огни гаснут один за другим. Враг уничтожен. Группа также скрытно покидает огневые позиции.

«Сейчас группа прикрывает штурмовые подразделения. На направлении наступления российский войск с задачей уничтожения особо важных целей и наблюдателей, которые сидят на опорных пунктах противника. Здесь каждый день, как подвиг», — отмечает командир группы тяжелых снайперов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Ярый».

Снайперы — не только стрелки, но еще и разведчики. Группа, которая только что вернулась с передовой, себя не раскрыла. Целей было слишком много. Чтобы не спугнуть врага одиночными выстрелами, бойцы передают координаты вражеского опорника нашей авиации.

«Наступление наших основных сил поддерживает авиация. Вот очередной Ка-52 возвращается с боевого вылета уже в тыловой район после выполнения задачи», — передает с места корреспондент Ольков.

Бойцы отмечают, наши наземные подразделения сейчас продвигаются вдоль всей линии угледарского фронта. Это чувствуется и по работе нашей артиллерии — интенсивность ударов выросла в разы.

«Сейчас мы хорошо двигаемся. Начали продвигаться. У него (противника) заканчиваются боеприпасы. Поставок нет. Все уменьшается. Для нас преимущество», — рассказывает снайпер-корректировщик с позывным «Сокол»,

Впрочем, работы у наших снайперов теперь еще больше. Они страхуют пехоту, прикрывают штурмовиков с дальних дистанций, обезоруживая врага до начала боя.