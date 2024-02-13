Суд оставил Блиновскую в СИЗО, отклонив ходатайство стороны защиты
Блогер пыталась разжалобить слезами судью, чтобы ее отпустили домой.
Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru
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Московский городской суд рассмотрел ходатайство адвоката блогера Елены Блиновской Натальи Сальниковой об изменении меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.
Защита Блиновской подала жалобу на решение Замоскворецкого суда столицы об ужесточение меры пресечения за нарушение домашнего ареста. Однако Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство.
Во время сегодняшнего заседания блогер расплакалась. Блиновская просила освободить ее из СИЗО и отпустить к детям. Она также заявила, что ее муж Алексей Блиновский спит по три-четыре часа, ведь он занимается решением всех семейных задач в одиночку.
Дело Елены Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов в почти полтора миллиарда рублей.
Долгое время она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений — она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.
Сейчас Блиновская находится в СИЗО, ей запрещены любые связи с внешним миром, в том числе, с родными, помимо тех, то необходимы в рамках расследования.
Ранее 5-tv.ru писал, что названы сроки завершения расследования дела Блиновской.
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