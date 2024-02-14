Войска России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении

Российское военное ведомство предоставило данные за минувшие сутки из зоны СВО.

Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, а также заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, за прошедшие сутки группировка «Юг» ВС РФ отразила шесть атак ВСУ, уничтожив живую силу и нанеся существенный урон военной технике.

За минувшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 боевиков. Кроме того, армия РФ уничтожила шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и иностранную технику, которой Запад снабжает киевский режим: три американские артиллерийские системы М777 и гаубицу FH70 производства Великобритании.

«Противник потерял две гаубицы „Мста-Б“, два орудия Д-30, самоходную артиллерийскую установку „Гвоздика“, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также четыре склада боеприпасов», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Запорожской области.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.