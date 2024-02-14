Войска России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 30 0

Минобороны: ВС РФ уничтожили 4 склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российское военное ведомство предоставило данные за минувшие сутки из зоны СВО.

Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, а также заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, за прошедшие сутки группировка «Юг» ВС РФ отразила шесть атак ВСУ, уничтожив живую силу и нанеся существенный урон военной технике.

За минувшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 боевиков. Кроме того, армия РФ уничтожила шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и иностранную технику, которой Запад снабжает киевский режим: три американские артиллерийские системы М777 и гаубицу FH70 производства Великобритании.

«Противник потерял две гаубицы „Мста-Б“, два орудия Д-30, самоходную артиллерийскую установку „Гвоздика“, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также четыре склада боеприпасов», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Запорожской области.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
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