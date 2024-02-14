Харитонов возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге
Также он побывал в музее пионерии.
Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
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Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов сегодня в Екатеринбурге. Он возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести» и передал гуманитарный груз бойцам, участвующим в специальной военной операции.
Также он побывал в музее пионерии. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Артем Жога сегодня возложил цветы к Вечному огню на площади Партизан в Брянске.
Также герой ДНР посетил военно-учебный центр, где готовят будущих сержантов. Еще один сопредседатель штаба Путина Владимир Машков приехал в Севастополь, где пообщался с доверенными лицами и волонтерами.
Ранее 5-tv.ru писал, что обучение для тех, кто записался в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, началось в среду, 14 февраля.
Заместитель председателя столичной Общественной палаты Михаил Швыдкой отметил, что активная деятельность штаба позволяет выявлять и предотвращать возможные попытки нарушений во время выборов.
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