«В это нелегкое время»: росгвардейцы выразили признательность ST за поддержку

Александр Степанов пополнил ряды музыкантов, публично выразивших поддержку российским бойцам. Росгвардейцы все еще пребывают в превосходном расположении духа.

Бойцы Росгвардии опубликовали новое трогательное обращение к артистам, посвященное недавнему визиту ST на Донбасс. В преддверии Дня Защитника Отечества Александр Степанов приехал в ДНР, где презентовал росгвардейцам песню «Дай ему сил». Трек и последующий клип на нее произвел на солдат неизгладимое впечатление: равнодушных среди них не осталось.

В распоряжении 5-tv.ru появилось новое эксклюзивное видео, в котором солдаты, вдохновленные визитом и песней Степанова, обратились ко всем деятелям культуры, кто в разное время приезжал подбодрить их своим творчеством. Так, один из солдат, не назвавший своего позывного, отметил, что и он, и его коллеги по боевому цеху испытывают особую признательность Степанову и остальным певцам, не боящимся приезжать на передовую с концертами.

«Хотим выразить слова благодарности артистам, певцам, которые прибывают в зону специальной военной операции, чтобы поддержать бойцов в это нелегкое время. Творческих вам успехов. Победа будет за нами, вместе мы победим», — резюмировали они.

Всего за последнее время поддержать российских солдат пожелали сам Александр Степанов, Филипп Киркоров, Юлия Чичерина, SHAMAN, Григорий Лепс и другие деятели искусств.

Песня «Дай ему сил», исполненная ST, всего за несколько дней стала по-настоящему фронтовой. Наши бойцы поют ее под гитару и снимают ролики, накладывают слова на свои видео. А зацепила она тысячи слушателей еще до того, как была опубликована. Степанов спел ее на встрече с бойцами Росгвардии еще до официального релиза.

Рэпер вложил в композицию историю о герое, участнике боевых сражений, защитнике Родины. Его строки нашли отклик в сердцах военных и тех, кто болеет за них всей душой.

Ранее 5-tv.ru писал, почему военные песни набирают популярность после выхода трека ST.