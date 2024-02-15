Студенты из России научились предсказывать сход лавин на железнодорожные пути

Студенты Ростовского государственного университета (РГУ) совместно с разработчиками создали систему, предупреждающую о сходе лавин на железнодорожные пути. В этом им помогли «умные» датчики движения, рассказала изданию Газета.ру пресс-служба «Платформы НТИ».

Это программно-аппартный комплекс, состоящий из «умных» датчиков. Они передают по беспроводному каналу связи данные о своем местоположении на сервер в режиме реального времени.

Если у датчиков резко меняется местоположение, это значит смещается грунт в месте установки. Это сигнал о сходе лавины или обвале. Эта технология поможет быстро предупреждать поезда об опасности.

«Информация об изменении координат устройства передается на сервер через модуль беспроводной связи Lorawan. <…> Устройство интегрируется в подвижные слои грунта и питается от аккумулятора или солнечной батареи», — рассказывает лидер проекта Тамара Корниенко.

Подобные устройства на отечественном рынке отсутствуют, утверждают в РГУ. Датчики используются российские. В планах — включение в программно-аппаратный комплекс анализа данных о погоде с метеостанций вроде температуры, влажности, осадков и давления воздуха.

Работа ведется в тесном сотрудничестве с Северо-кавказским центром инновационного развития «РЖД». Устройство проходит испытания.