Российские штурмовики уничтожили взвод ВСУ в окрестностях Приютного

У села Приютное в Запорожской области уничтожен взвод ВСУ. Большая заслуга в этом наших штурмовых троек, которые применяют особую тактику боя. Уникальные кадры в материале корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Добраться до передовых позиций штурмовых групп можно только так — на военном «Урале». В базовом лагере штурмовиков 5-й армии бойцы только что с передовой. Боевое дежурство выдалось неспокойным, зато результативным — уничтожен вражеский взвод.

Снайпер, пулеметчик и оператор БПЛА — штурмовая тройка работает в окрестностях Приютного.

«Наша задача — нанести огневое поражение с помощью систем сброса, наблюдать за их передвижением. На дроны они отвлекаются, на звук. Начинают разбегаться, смотрят не по сторонам, а только воздух», — рассказывает оператор БПЛА с позывным «Музыка».

В это время на земле работает наш крупнокалиберный пулемет.

«Громкое оружие. Надо менять позиции. „Сотку“ отработал, сто патронов — перебежал — там сто отработал», — говорит разведчик-пулеметчик с позывным Свобода.

Пока пулеметчик отвлекает на себя внимание плотным огнем, снайпер, не раскрывая себя, работает по оглушенным врагам.

«Пулеметчик отвлекает тем, что, если мы работаем в паре, он забирает на себя звук. Не то, чтобы попадает, но гасит звук, не дает раскрыть, где мы находимся», — отметил стрелок-снайпер с позывным «Восток».

Отогнав ВСУ, штурмовики уходят с линии огня. Но перед этим успевают сообщить новые координаты противника артиллерии. По точности пушка Д-30 не уступает снайперской винтовке. Цели — в северной части Приютного. Артиллерийскую канонаду с нашей стороны подхватывает «Мста-Б». До украинских блиндажей и окопов отсюда чуть больше четырех километров.

Наши штурмовики и артиллерия добились своего — враг отступил к южным границам Приютного, это позволило нашей пехоте занять более выгодные тактические рубежи.