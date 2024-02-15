«Чудовищное преступление»: МИД решительно осудил атаку ВСУ на Белгород

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Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

МИД РФ призвал мировое сообщество осудить обстрел Белгорода со стороны ВСУ

«Чудовищное преступление»: МИД решительно осудил атаку ВСУ на Белгород

Фото: Силантьев Евгений / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

По последним данным, шесть человек погибли и еще 17 пострадали.

Министерство иностранных дел (МИД) России призвало международное сообщество осудить обстрел мирных районов Белгорода со стороны армии Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Призываем международное сообщество выступить с осуждением этого вопиющего преступного деяния. Намерены инициировать рассмотрение данного вопроса в Совете Безопасности ООН и других международных структурах», — говорится в пресс-релизе.

Само министерство решительно осудило «это чудовищное преступление» против мирных людей и гражданской инфраструктуры. Данная атака будет расследована должным образом, виновные понесут суровое наказание.

В ведомстве добавили, что «укробандеровские вандалы» терпят провал на поле боя и вымещают злость на мирных россиянах. Этот теракт высветил преступную роль Запада, спонсирующего Украину вооружением, которое Киев обращает против гражданских.

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В четверг, 15 февраля, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали приграничную Белгородскую область. По данным Минобороны России, удар был совершен ракетами из РСЗО «Вампир», было сбито 14 снарядов. На место трагедии выезжал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел Белгорода очередным актом терроризма. Москва намерена вынести очередную атаку Киева на обсуждение в ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до шести. По последним данным, ранения и травмы у 17 человек, среди них — четверо детей.

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