Захарова прокомментировала обстрел Белгорода: «Очередной акт терроризма»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 15 0

Захарова об обстреле Белгорода: акт терроризма будет вынесен на обсуждение в ООН

Захарова прокомментировала обстрел Белгорода: «Очередной акт терроризма»

Фото: Telegram / официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области / vvgladkov

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Тема:
Спецоперация

По последним данным, в результате атаки погибли пять человек, десяти получили ранения и травмы.

Обстрел Белгорода со стороны Украины — очередной акт терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что в результате преступления киевского режима погибли мирные граждане, включая одного ребенка. Россия намерена вынести очередную атаку Украины на обсуждение в ООН.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима <…> будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», — написала Захарова.

В четверг, 15 февраля, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали приграничную Белгородскую область. По данным Минобороны России, удар был совершен ракетами из РСЗО «Вампир», было сбито 14 снарядов. В результате, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, погибли пять человек, среди них — ребенок. Еще 18 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудница магазина белгородского ТЦ рассказала об атаке ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

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