Количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до шести
В регион выехала бригада медиков из федеральных центров для оказания помощи пострадавшим.
Фото: Силантьев Евгений / ТАСС
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При обстреле Белгорода со стороны Украины погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в Минздраве России.
В регион уже выехала бригада медиков из федеральных округов для оказания помощи пострадавшим. По последним данным, ранения и травмы у 17 человек, среди них — четверо детей.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава России», — добавили в пресс-службе ведомства.
В четверг, 15 февраля, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали приграничную Белгородскую область. По данным Минобороны России, удар был совершен ракетами из РСЗО «Вампир», было сбито 14 снарядов. На место трагедии выезжал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, обстрел Белгорода со стороны Украины — очередной акт терроризма.
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