Наворачиваются слезы: что известно о чудовищном ударе ВСУ по мирным людям в Белгороде

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В МИД заявили, что Россия вынесет на рассмотрение Совбеза ООН очередной акт терроризма Украины.

Фото, видео: Силантьев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду Спецоперация

Увеличилось число жертв удара ВСУ по Белгороду. К этой минуте известно о шести погибших, среди них — женщина с годовалой девочкой.

При этом 17 жителей города получили ранения. По данным нашего Минобороны, украинская сторона снова била по жилым кварталам из чешской системы залпового огня «Вампир».

Так, 14 ракет удалось перехватить системе ПВО. В МИД заявили, что Россия вынесет на рассмотрение Совбеза ООН очередной акт терроризма со стороны киевского режима. Тему продолжит корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

ВСУ 15 февраля нанесли ракетный удар по Белгороду. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел Белгорода очередным актом терроризма. 

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

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