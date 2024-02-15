Наворачиваются слезы: что известно о чудовищном ударе ВСУ по мирным людям в Белгороде
В МИД заявили, что Россия вынесет на рассмотрение Совбеза ООН очередной акт терроризма Украины.
Фото, видео: Силантьев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru
Увеличилось число жертв удара ВСУ по Белгороду. К этой минуте известно о шести погибших, среди них — женщина с годовалой девочкой.
При этом 17 жителей города получили ранения. По данным нашего Минобороны, украинская сторона снова била по жилым кварталам из чешской системы залпового огня «Вампир».
Так, 14 ракет удалось перехватить системе ПВО. В МИД заявили, что Россия вынесет на рассмотрение Совбеза ООН очередной акт терроризма со стороны киевского режима. Тему продолжит корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.
ВСУ 15 февраля нанесли ракетный удар по Белгороду. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел Белгорода очередным актом терроризма.
- 15 февр
- Жители Белгорода несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта ВСУ
- 15 февр
- В ООН высказались после ударов ВСУ по мирным людям в Белгороде
- 15 февр
- «Как жить дальше?» — жительница Белгорода рассказала про смерть близкого из-за обстрела ВСУ
- 15 февр
- «Нет человека»: у погибшего в Белгороде мужчины остались двое маленьких детей
- 15 февр
- Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи
- 15 янв
- Народный фронт организовал обучение белгородцев приемам первой помощи
- 12 янв
- «В финансовых интересах»: почему США открыто поддерживают террор киевского режима
- 11 янв
- Небензя: Чехия хотела избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода
- 10 янв
- В Белгороде объявлена авиационная опасность
- 9 янв
- МО: силы ПВО в Белгородской области уничтожили снаряд РСЗО «Ураган» и дрон ВСУ
Читайте также
85%
0.39 98.41
0.60
Нашли ошибку?