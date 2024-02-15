Пушилин сообщил о трех пострадавших в ДНР в результате обстрела ВСУ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Пушилин сообщил о трех пострадавших в ДНР в результате обстрела ВСУ

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Тема:
Спецоперация

Три мирных жителя ранены в Донецке, Горловке и Волновахском районе ДНР в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Сегодня ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) обстреляли Донецк, Горловку, Волновахский район республики. Ранены три мирных жителя», — написал он в своем Telegram-канале.

В Куйбышевском районе Донецка пострадали молодой человек 2004 года рождения и женщина 1993 года рождения при атаке украинского дрона-камикадзе.

Также был тяжело ранен мужчина 1980 года рождения, который попал под артобстрел в Ольгинке Волновахского района. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Пушилин.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Белгорода несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта ВСУ.

Тема:
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