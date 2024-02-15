Пушилин сообщил о трех пострадавших в ДНР в результате обстрела ВСУ
Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Три мирных жителя ранены в Донецке, Горловке и Волновахском районе ДНР в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Сегодня ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) обстреляли Донецк, Горловку, Волновахский район республики. Ранены три мирных жителя», — написал он в своем Telegram-канале.
В Куйбышевском районе Донецка пострадали молодой человек 2004 года рождения и женщина 1993 года рождения при атаке украинского дрона-камикадзе.
Также был тяжело ранен мужчина 1980 года рождения, который попал под артобстрел в Ольгинке Волновахского района. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Пушилин.
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