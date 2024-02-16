Один большой сугроб: последствия мощнейшей снежной бури в Москве

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Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится и сегодня. Высота снежного покрова может вырасти до рекордных 70 сантиметров.

Между двух погодных огней оказался столичный регион. Москва, как говорят синоптики, зажата между циклоном на западе и антициклоном — на востоке. Именно это привело к сильнейшей снежной буре, которая обрушилась накануне. Город весь день стоял в пробках, снегопад прекратился только к ночи. Меньше чем за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. И Москва стала напоминать один большой сугроб.

Снегоуборочная техника работает в авральном режиме. Но впереди новое испытание. Обещают, что сегодня снова пойдет снег. И может не такой сильный, но сугробы подрастут до рекордных 70 сантиметров. А вот уже в выходные циклон начнет вытеснят антициклон, температура воздуха повысится даже до плюсовых значений. Правда, оттепель продлится недолго, уже в начале новой недели столбики термометров рухнут до отметки в -15.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости отметил, что зима 2024 года стала самой снежной за последние десятилетия.

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