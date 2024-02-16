Разведка заявила о плохой ситуации для ВСУ: «Есть объективная причина»
Глава ГУР Украины Буданов заявил о плохой ситуации для ВСУ на фронте
Фото: Reuters / ALINA SMUTKO
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские боевики на передовой заявляют о нехватке снарядов.
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признался, что ситуация на фронте для ВСУ становится хуже. Об этом сообщает французское издание Liberation.
По словам Буданова, у украинских боевиков есть проблемы с вооружением, в чем виноваты, разумеется, западные «союзники», которые уже несколько месяцев не могут согласовать очередной пакет военной помощи Киеву.
«Плохая, но не критическая. Дефицит снарядов на самом деле есть, и этому есть объективная причина», — заявляет Буданов.
Глава ГУР признается, что боевые действия идут с высокой интенсивностью, которая в текущих условиях для киевского режима чрезмерно тяжела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ готовятся отступать из Авдеевки.
- 16 февр
- «Должна капитулировать»: в Германии назвали условие для мирных переговоров Москвы и Киева
- 16 февр
- Огневой тандем: артиллеристы ВС РФ поражают цели на запорожском направлении
- 16 февр
- Российские войска нанесли 30 групповых ударов по объектам Украины
- 16 февр
- СМИ узнали, какие страны ЕС блокировали решение о покупке снарядов для Украины
- 16 февр
- Лавров о планах ЕС по дальнобойному оружию для Киева: «Разве не прямое участие?»
- 16 февр
- Силовики вычислили место, откуда ВСУ вели обстрел Белгорода
- 16 февр
- ВСУ готовятся отступать из Авдеевки: «С учетом всех сценариев»
- 16 февр
- Уголовное дело возбуждено после атаки боевиков ВСУ на Белгород
- 16 февр
- Патрушев о планах Запада нанести стратегическое поражение России: «Ничего не вышло»
- 16 февр
- Российские морпехи взяли штурмом укрепления ВСУ в Новомихайловке
Читайте также
92%
0.39 98.41
0.60
Нашли ошибку?