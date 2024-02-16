То ли еще будет: в ЕС спрогнозировали «экономический шок» в случае победы России

Сежурне: ЕС ждет «экономический шок» в случае победы России на Украине
Фото: OLIVIER MATTHYS / ТАСС
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Какое заявление сделал французский дипломат?
Если Россия победит в конфликте на Украине, то у ЕС могут начаться серьезные проблемы в экономике. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне изданию Le Monde.
Дипломат отметил, что главный риск заключается в том, что России могут отойти украинские плодородные земли. Благодаря этому Москва смогла бы контролировать 30% мирового экспорта пшеницы.
Фермеры Европы же бы якобы подверглись давлению на рынке, утверждает Сежурне. При таком раскладе странам ЕС придется отказаться от части продовольственного суверенитета и согласиться с «безудержной инфляцией».
Это якобы дало России «беспрецедентные возможности для давления и принуждения», считает дипломат. Министр отметил, что Западу нельзя допустить полного контроля России над Запорожской АЭС.
Это создало бы большую проблему для Европы, и она бы испытала «беспрецедентный экономический шок», отметил Сежурне. Он считает, что коллективный Запад должен продолжать поддерживать Украину, чтобы сохранить экономику ЕС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие страны ЕС блокировали решение о покупке снарядов для Украины.
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