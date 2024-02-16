То ли еще будет: в ЕС спрогнозировали «экономический шок» в случае победы России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Сежурне: ЕС ждет «экономический шок» в случае победы России на Украине

То ли еще будет: в ЕС спрогнозировали «экономический шок» в случае победы России

Фото: OLIVIER MATTHYS / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Какое заявление сделал французский дипломат?

Если Россия победит в конфликте на Украине, то у ЕС могут начаться серьезные проблемы в экономике. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне изданию Le Monde.

Дипломат отметил, что главный риск заключается в том, что России могут отойти украинские плодородные земли. Благодаря этому Москва смогла бы контролировать 30% мирового экспорта пшеницы.

Фермеры Европы же бы якобы подверглись давлению на рынке, утверждает Сежурне. При таком раскладе странам ЕС придется отказаться от части продовольственного суверенитета и согласиться с «безудержной инфляцией».

Это якобы дало России «беспрецедентные возможности для давления и принуждения», считает дипломат. Министр отметил, что Западу нельзя допустить полного контроля России над Запорожской АЭС.

Это создало бы большую проблему для Европы, и она бы испытала «беспрецедентный экономический шок», отметил Сежурне. Он считает, что коллективный Запад должен продолжать поддерживать Украину, чтобы сохранить экономику ЕС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие страны ЕС блокировали решение о покупке снарядов для Украины.

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