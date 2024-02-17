«Попали в плен»: генерал ВСУ признал отступление из Авдеевки

Российские войска имеют преимущество в артиллерии и авиации, отметил он.

ВСУ отступают с уничтоженных позиций в Авдеевке, которые были расположены рядом с Донецком. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

«С разрушенных позиций украинские бойцы отходят при помощи маневров и закрепляются на новых рубежах обороны... Во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен», — написал он в Telegram-канале.

В городе продолжаются «тяжелые бои», добавил генерал. Российские войска имеют преимущество в артиллерии и авиации, подчеркнул Тарнавский.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Британии упрекнули Владимира Зеленского в побеге из Киева на фоне разгрома ВСУ.