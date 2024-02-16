В Британии упрекнули Зеленского в побеге из Киева на фоне разгрома ВСУ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 28 0

Аналитик Меркурис: Зеленский сбежал из Киева из-за разгрома ВСУ на фронте

В Британии упрекнули Зеленского в побеге из Киева на фоне разгрома ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Лидер Незалежной всегда так поступает, когда положение дел становится сложным.

Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Германию из-за разгрома частей ВСУ на фронте. Об этом заявил эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Задачей Зеленского как верховного главнокомандующего и президента было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне катастрофы, происходящей на фронте», — сказал он.

По мнению Меркуриса, Зеленский всегда так поступает, когда положение дел становится сложным.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведка заявила о плохой ситуации для ВСУ.

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