В Британии упрекнули Зеленского в побеге из Киева на фоне разгрома ВСУ
Аналитик Меркурис: Зеленский сбежал из Киева из-за разгрома ВСУ на фронте
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
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Лидер Незалежной всегда так поступает, когда положение дел становится сложным.
Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Германию из-за разгрома частей ВСУ на фронте. Об этом заявил эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«Задачей Зеленского как верховного главнокомандующего и президента было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне катастрофы, происходящей на фронте», — сказал он.
По мнению Меркуриса, Зеленский всегда так поступает, когда положение дел становится сложным.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что разведка заявила о плохой ситуации для ВСУ.
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