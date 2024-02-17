Средства ПВО сбили четыре беспилотника в Калужской области
По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.
Фото: © РИА Новости
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал он.
Как уточнил губернатор, БПЛА были сбиты на территории Людиновского района Калужской области.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области.
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