Средства ПВО сбили четыре беспилотника в Калужской области

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

Средства ПВО сбили четыре беспилотника в Калужской области

Фото: © РИА Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал он.

Как уточнил губернатор, БПЛА были сбиты на территории Людиновского района Калужской области.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области.

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