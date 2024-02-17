Средства ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 22 0

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Средства ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

В Губкинском городском округе сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал политик в Telegram-канале.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области ПВО отработали по целям за пределами региона.

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