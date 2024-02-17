Средства ПВО сбили еще один беспилотник в Калужской области

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 27 0

Губернатор Шапша: в Калужской области сбит пятый беспилотник

Средства ПВО сбили еще один беспилотник в Калужской области

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Как сообщает губернатор региона, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

Этим утром средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории Людиновского района в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.

Государственный деятель также сообщил, что два беспилотника были сбиты в Козельском районе.

«По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — уточнил Владислав Шапша.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Попытки урегулировать конфликт дипломатичным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия оказала на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Америка, страны НАТО и ЕС представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средства ПВО сбили четыре беспилотника в Калужской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
17 февр
Системы ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа в Брянской области
17 февр
Средства ПВО сбили четыре беспилотника в Калужской области
17 февр
Средства ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области
16 февр
В Ростовской области ПВО отработали по целям за пределами региона
16 февр
Пять беспилотников сбили за ночь в Белгородской области и над Черным морем
15 февр
Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского БПЛА
13 февр
Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью
11 февр
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
10 февр
Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
9 февр
Беспилотник атаковал Дзержинск Нижегородской области
-8° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:34
Когда стоит бояться предменструального синдрома: отвечает гинеколог
8:21
Средства ПВО сбили еще один беспилотник в Калужской области
8:10
Как без операций сделать губы пухлыми — совет от тренера по фейс-фитнесу
7:54
Системы ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа в Брянской области
7:43
Сводит с ума: найден ключевой фактор привлекательности человеческого лица
7:29
Любовь в эпоху интернета: стыдно ли пользоваться сайтами знакомств

Сейчас читают

«Я у вас не снимаюсь»: Дронов высказался о ситуации с «отменой» Биковича в США
«Людей нельзя программировать»: Нюта поделилась секретами гадания
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок