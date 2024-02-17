Средства ПВО сбили еще один беспилотник в Калужской области
Губернатор Шапша: в Калужской области сбит пятый беспилотник
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Как сообщает губернатор региона, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.
Этим утром средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории Людиновского района в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.
Государственный деятель также сообщил, что два беспилотника были сбиты в Козельском районе.
«По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — уточнил Владислав Шапша.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Попытки урегулировать конфликт дипломатичным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия оказала на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Америка, страны НАТО и ЕС представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средства ПВО сбили четыре беспилотника в Калужской области.
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