После обстрела Белгорода со стороны ВСУ в больницах остаются 14 пострадавших

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 19 0

Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

После обстрела Белгорода со стороны ВСУ в больницах остаются 14 пострадавших

Фото: Zuma / ТАСС

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После обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирного Белгорода в больницах остаются 14 пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

«В стационарах остаются 14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, среди них двое детей», — сказали в сообщении.

Уточняется, что состояние одного из пострадавших крайне тяжелое. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

Также состояние пятерых пациентов, включая одного ребенка, оценивают, как тяжелое. Восемь пострадавших имеют ранения средней степени.

В четверг, 15 февраля, боевики ВСУ в очередной раз атаковали приграничную Белгородскую область. По данным Минобороны России, удар был совершен ракетами из РСЗО «Вампир», было сбито 14 снарядов. На место трагедии выезжал губернатор региона Вячеслав Гладков. По последним данным, в результате атаки погибли семь мирных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после атаки боевиков ВСУ на Белгород возбуждено уголовное дело.

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