За свой подвиг боец был удостоен звания Героя России.

Командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров дважды взял на себя огонь реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» на себя, когда приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить. Видео с рассказом опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

«Попали в окружение. То есть находились в лесополосе. Противник зашел на танках, на БТР к нам в тыл, и по лесополосе подходила пехота противника. Мы встали в круговую оборону, и дошло до прямого контакта с противником. Когда уже заканчивались боеприпасы, не было уже даже чем отстреливаться, принял решение вызвать огонь на себя», — сказал он.

Изначально «Грады» били по лесополосе. В этот момент бойцы РФ находились в траншеях, серьезных ранений никто не получил. В то же время боевики ВСУ оказались в ступоре от того, что российская артиллерия «отрабатывает по своим же». В результате противник просто не успел спрятаться.

Когда подчиненные покинули зону обстрела, Пивоваров снова принял на себя огонь. «Грады» отработали по уточненным координатам, после чего капитан покинул опорный пункт. За свой подвиг 24-летний Олег Пивоваров был удостоен звания Героя России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какое время президент РФ Владимир Путин заслушал первые доклады об освобождении Авдеевки 17 февраля.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.