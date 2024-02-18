Путин заслушал первые доклады об освобождении Авдеевки в четыре утра 17 февраля

В Кремле полностью раскрыли, как президент в течение дня получал доклады о ходе операции.

Российский президент Владимир Путин заслушал первые доклады главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Авдеевки в четыре часа утра в субботу, 17 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера нашей страны Дмитрий Песков.

«Накануне, 17 февраля, в четыре утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента», — сказал он.

По словам Пескова, во второй раз они доложили о «фактическом завершении» операции. Тогда-то боевики ВСУ и начали бежать из Авдеевки. На зачистку города потребовалось несколько часов. Во второй половине и было доложено о полном освобождении Авдеевки.

Накануне, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.

Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Джо Байден предсказал будущее Украины после бегства боевиков ВСУ из Авдеевки.