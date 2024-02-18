«Новые рубежи»: Песков заявил, что ВС РФ продолжают наступать в районе Авдеевки

Песков заявил, что ВС РФ продолжают наступать в районе Авдеевки
Фото: © РИА Новости / Михаил Андроник
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Российские подразделения не дают противнику закрепиться.
ВС РФ продолжают наступление в районе Авдеевки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля заявил, что наши военные не дают противнику закрепиться на новых рубежах.
«Наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах», — сказал пресс-секретарь.
Накануне, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.
Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.
Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.
В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ сообщило о результатах освобождения Авдеевки.
* — внесен в реестр РФ экстремистов и террористов
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