Российские подразделения не дают противнику закрепиться.

ВС РФ продолжают наступление в районе Авдеевки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что наши военные не дают противнику закрепиться на новых рубежах.

«Наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах», — сказал пресс-секретарь.

Накануне, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.

Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ сообщило о результатах освобождения Авдеевки.

* — внесен в реестр РФ экстремистов и террористов