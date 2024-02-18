Минобороны РФ сообщило о результатах освобождения Авдеевки

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Евгения Романова
Евгения Романова 72 0

МО: при освобождении Авдеевки ВС России продвинулись на глубину 8,6 километров

Минобороны РФ сообщило о результатах освобождения Авдеевки

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Сколько ВСУ потеряли боевиков в ходе российской операции?

Подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ при освобождении Авдеевки ДНР продвинулись в глубину на почти девять километров. Об этом сообщили в Минобороны России.

«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения <…> полностью освободили Авдеевку <…> и продвинулись на глубину 8,6 километров», — говорится в сообщении.

При этом Вооруженные силы Украины потеряли свыше полторы тысячи боевиков. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров.

Накануне, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.

Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.

Позднее Минобороны РФ сообщало, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка. Как взятие этого города повлияет на ход спецоперации на Украине читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заслушал первые доклады об освобождении Авдеевки в четыре утра 17 февраля.

Тема:
Спецоперация
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