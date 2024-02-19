Штурмовики Су-25 наносят удары по позициям ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Штурмовики Су-25 уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Летчики армейской несут круглосуточное дежурство в зоне ответственности.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Работа артиллеристов
На этих кадрах показана боевая работа мобильного расчета 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области. Артиллеристы-десантники уничтожили на правом берегу Днепра группу пехоты ВСУ.
Наши бойцы развернули орудие, получили координаты цели, произвели прицеливание и беглым огнем отработали по противнику. Во избежание ответного огня расчет оперативно свернул орудие и скрытно для противника убыл в безопасный район.
Работа штурмовиков
А на этих кадрах уже показана работа штурмовиков Су-25 на донецком направлении. Летчики армейской авиации нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ. Цель была успешно поражена.
«Атаку цели неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования, после чего выполнили активное маневрирование с уходом вглубь своей территории. Отработано отлично», — рассказал летчик Су-25 с позывным «Лемур».
Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ сообщило о результатах освобождения Авдеевки.
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