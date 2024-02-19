Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 106 0

На административных зданиях предприятия уже водружены российские флаги.

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы после освобождения Авдеевки взяли под полный контроль и местный коксохимический завод, где засели оставшиеся украинские боевики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«Группировка войск „Центр“, развивая наступление, взяла под полный контроль на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», — сообщили в ведомстве.

На опубликованных Минобороны кадрах видно, как российские силы поражают укрепрайоны противника, нанося огневое поражение артиллерией и авиацией.

О полном освобождении Авдеевки сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

В Минобороны отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Наши бойцы уже нашли оставленное трофейное оружие западного производства в городе.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры бегства боевиков ВСУ из Авдеевки.

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