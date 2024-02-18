Врассыпную: появились новые кадры бегства боевиков ВСУ из Авдеевки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 96 0

Минобороны опубликовало новые кадры бегства боевиков ВСУ из Авдеевки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Об освобождении города от националистов стало известно 17 февраля.

Минобороны России опубликовало новые кадры бегства боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки.

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Так, на записи видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российских сил, двигаются толпы убегающих украинских боевиков. Обочины дороги усеяны подбитой техникой ВСУ.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Президент РФ Владимир Путин заслушал первые доклады об успехе ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра в субботу, 17 февраля.

Как отмечал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, информация о продвижении ВС РФ не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия Авдеевки под контроль. В настоящее время проводится зачистка города от националистов.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ, освободив Авдеевку, продвинулись на глубину 8,6 километров. Потери противника составили более 1,5 тысячи боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ пустились в бегство из Авдеевки за сутки до приказа Сырского.

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