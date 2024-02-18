Стратегическое значение: как освобождение Авдеевки повлияет на ход спецоперации

Теперь Донецк сможет вздохнуть спокойно, поскольку все самые мощные обстрелы города велись именно оттуда, с авдеевского направления.

Новость, которую на Донбассе ждали почти десять лет. От украинских формирований освобождена Авдеевка. Российские флаги развеваются над городом. Противник бежал! Минувшим вечером министр обороны доложил Верховному главнокомандующему об успехах. Владимир Путин поздравил наших бойцов с такой важной победой, с таким успехом.

Как освобождали Авдеевку

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил в Кремле Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР). На данном направлении действовала группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника. Под непрерывным огнем только отдельным разрозненным украинским формированиям удалось спешно покинуть город, бросая оружие и военную технику, потери противника за последние несколько суток сутки составили более 1,5 тысячи боевиков.

Сейчас идет окончательная зачистка города от боевиков, а также блокированию тех подразделений, что пытаются укрыться на местном коксохимическом комбинате.

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов ВСУ. Как освобождали Авдеевку — расскажет корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Это событие в Донецке ждали с 2014 года. Авдеевка под полным контролем Вооруженных сил России. Мощнейший оборонительный узел ВСУ, который был напичкан самыми боеспособными частями Киева и изрыт сложной сетью укреплений, пал! Остатки неонацистских формирований бежали.

Солдаты и офицеры российской армии с флагами в центре города. Географическая точка, в которой снято это видео, не вызывает сомнений. В кадре достаточно много характерных деталей.

Немного раньше российские бойцы водрузили знамя Победы на указателе с надписью «Авдеевка», где в свое время делал селфи президент Украины Владимир Зеленский.

О том, что Авдеевка перейдет под российский контроль, догадывались уже давно. Тон сообщений различных информационных ресурсов Украины сменился с победного на панический. В социальных сетях появились очень характерные ролики из подземелий, точно такие же, как накануне взятия «Азовстали». Затем кадры бегства из Авдеевки по полям под огнем. И, наконец, официальное заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Посыпались такие же официальные заявления, что украинские формирования из Авдеевки выведены полностью. Уходя, украинцы оставили значительное количество раненых.

У ВСУ не было шансов

Несколько последних месяцев ситуация в Авдеевке напоминала качели, когда ни одна из противоборствующих сторон не могла взять верх. Но в последние несколько недель наметился перелом. Российская армия стала одну за другой брать под контроль асфальтовые дороги. К началу этой недели капкан захлопнулся. А все кадры, которые поступали с нашей стороны, свидетельствовали, что в Авдеевке «жарко». Гораздо жарче, чем до этого в Артемовске.

Пошли известия также и о том, что под контроль российской армии перешли украинские опорные пункты, которые держались почти десятилетие. Например, знаменитый окоп «Чебурашка» возле Донецкой кольцевой автодороги. Бегство ВСУ приняло неконтролируемый характер.

Взятие Авдеевки, безусловно, имеет огромное стратегическое значение для СВО. В первую очередь, это выход на новые рубежи и новые города, вроде Славянска и Краматорска. Но главное — Донецк сможет вздохнуть спокойно. Все самые мощные обстрелы города велись именно оттуда, с авдеевского направления.

Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

Президент РФ направил командующему операцией по освобождению Авдеевки генерал-полковнику Мордвичеву поздравительную телеграмму. В ней отмечены особенно отличившиеся соединения и воинские части.

«30-й отдельной мотострелковой бригады Второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии, 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; шестого танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии», — говорится в тексте телеграммы.

За отличные боевые действия Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку.

Авдеевка стала первым испытанием для нового главкома ВСУ Александра Сырского и его команды. Сообщалось, что для обороны Авдеевки Киев бросил в бой самый ценный свой резерв — иностранных наемников, военный спенцаз и третью штурмовую бригаду. Ее сформировали на базе бывшего «Азова»*. То есть это идейные националисты, в том числе те, кто остался в живых после окружения в Мариуполе.

Ситуация вызывает стойкое чувство дежавю. Если в Мариуполе наши войска их заперли на территории «Азовстали» и выкуривали, как крыс. То теперь распиаренные поклонники немецких шевронов и ритуалов пытаются прятаться в развалинах Авдеевского коксохимического комбината. Но полутонным бомбам все равно, какие у тебя шевроны.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ