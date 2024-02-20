Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 47 0

Ударная группа авиации ВКС РФ нанесла удар по ВСУ на краснолиманском направлении

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши военнослужащие действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Поддержка с воздуха

На этих кадрах показана работа ударной группы армейской авиации ВКС РФ на краснолиманском направлении. Пилоты поразили скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52, транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Доставка топлива

А на этих кадрах уже показана работа специалистов службы горючего группировки войск «Восток». Они осуществляют бесперебойную доставку топлива подразделениям в тыловые районы.

Его поставляют в специальных полимерных резервуарах. Их преимущество над обычными цистернами в том, что эластичные сборники легко перевозить и можно развернуть практически в любом месте.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
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