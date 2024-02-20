Костромские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Минобороны РФ показало соответствующие кадры.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Штурмовые подразделения костромских десантников из состава «Южной» группировки войск штурмом взяли опорный пункт боевиков ВСУ под Артемовском, улучшив тем самым положение российских сил по переднему краю. Соответствующие кадры показало Минобороны РФ.

Так, в ходе воздушной разведки позиций противника наши бойцы вскрыли их основные огневые точки и укрытия со скоплением живой силы.

Когда с помощью артиллерии были подавлены основные огневые средства ВСУ, десантники стремительно овладели позициями противника, уничтожая боевиков огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами.

«После занятия вражеского опорного пункта, штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку от противника и приступили к активной обороне», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители освобожденной Авдеевки встретили российские войска.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
20 февр
Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день
20 февр
Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»
20 февр
«Глазам не поверили!» — жители Авдеевки рассказали о встрече российских бойцов
20 февр
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
19 февр
Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 25-му полку РХБЗ
19 февр
Сбежали не все: что на допросе рассказали боевики ВСУ, пленные в Авдеевке
19 февр
«Необходима народу»: светооператор Орлов рассказал о важности новой песни рэпера ST
19 февр
«Опасная ситуация»: ВСУ вынуждены отступать сразу по пяти ключевым направлениям
19 февр
«Немалое количество»: Пушилин о сдаче в плен боевиков ВСУ после взятия Авдеевки
19 февр
«Хотите войны, так идите»: во Франции «послали» европейских лидеров на фронт
-14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
92.41
-0.14 99.49
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:49
Костромские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
6:36
Поллукс и Ясли: какие небесные явления можно наблюдать 21 февраля
6:23
Обряд по переселению: как забрать домового при переезде в новую квартиру
6:10
От Гордона до Рианны: кто из известных людей родился 20 февраля
6:00
Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
Канада отправит Украине более 800 многоцелевых беспилотников

Сейчас читают

«13 недругов Израиля»: про двойные стандарты в футболе и канадский демарш в «фигурке»
Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок