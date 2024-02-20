Украинский самолет МиГ-29 сбит в Херсонской области

Военные России в рамках спецоперации сбили на Украине самолет МиГ-29. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные за последние сутки.

«Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке.

В Минобороны также сообщили о перехваченных крылатых ракетах Storm Shadow, военным удалось сбить семь снарядов. Кроме того, были перехвачены зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 124 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Болгария задерживает отправку на Украину 100 бронетранспортеров из-за нерешенного с НАТО вопроса о возмещении расходов на их транспортировку.