Для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается сложная ситуация на харьковском направлении. На это пожаловался президент Незалежной Владимир Зеленский, опубликовав пост в социальной сети X.

«Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — указал Зеленский.

Тем временем пользователи социальной сети раскритиковали президента Украины, назвав его «попрошайкой» и «убийцей поколений» и призвав срочно начать переговоры с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные России в рамках спецоперации сбили на Украине самолет МиГ-29.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.