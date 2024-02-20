Зеленский пожаловался на сложную ситуацию для ВСУ на харьковском направлении
В социальных сетях уже раскритиковали заявление главы киевского режима.
Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE
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Для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается сложная ситуация на харьковском направлении. На это пожаловался президент Незалежной Владимир Зеленский, опубликовав пост в социальной сети X.
«Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — указал Зеленский.
Тем временем пользователи социальной сети раскритиковали президента Украины, назвав его «попрошайкой» и «убийцей поколений» и призвав срочно начать переговоры с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные России в рамках спецоперации сбили на Украине самолет МиГ-29.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
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